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الرئيس السيسى: نصر أكتوبر المجيد أعظم انتصارات مصر فى تاريخها الحديث

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القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذى يُعد أعظم انتصارات مصر فى تاريخها الحديث.

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وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"تحية فخر واعتزاز لقواتنا المسلحة، رمز البسالة والتحدى، ورحم الله كل شهدائنا الذين منحونا حياتهم ليحيا الوطن.كل عام وأنتم بخير"

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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