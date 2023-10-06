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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نصر أكتوبر المجيد أعظم انتصارات مصر فى تاريخها الحديث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذى يُعد أعظم انتصارات مصر فى تاريخها الحديث.
وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"تحية فخر واعتزاز لقواتنا المسلحة، رمز البسالة والتحدى، ورحم الله كل شهدائنا الذين منحونا حياتهم ليحيا الوطن.كل عام وأنتم بخير"
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