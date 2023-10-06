شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نصر أكتوبر المجيد أعظم انتصارات مصر فى تاريخها الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذى يُعد أعظم انتصارات مصر فى تاريخها الحديث.

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وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"تحية فخر واعتزاز لقواتنا المسلحة، رمز البسالة والتحدى، ورحم الله كل شهدائنا الذين منحونا حياتهم ليحيا الوطن.كل عام وأنتم بخير"