شكرا لقرائتكم خبر عن 11 باحثا من كلية صيدلة جامعة عين شمس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة ستانفورد وهى جامعة أمريكية بحثية خاصة بكاليفورنيا اختيار 11 باحثاً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ضمن أفضل 2% من الأكثر تأثيرا في العالم في عام 2022 "ضمن تصنيف علماء العالم " وهم: الدكتور عبد الناصر سنجاب ، الدكتور خالد أبو زيد ، الدكتورة إبتهال الدمرداش ، الدكتورة أميمة الدهشان ، الدكتور محمد عاشور، الدكتور رانيا حتحوت، الدكتور محمد الشاذلى،الدكتورة مها نصر ، أ.د فادية يوسف ، أستاذ مساعد د.ندى مصطفى.

وأعربت الدكتورة أمانى كامل عميدة الكلية، عن سعادتها وشرفها لوجود 8% من أعضاء هيئة التدريس لدى كلية الصيدلة في هذه القائمة، كما أشادت بجهود هؤلاء العلماء في النهوض بالبحث العلمي والعملية التعليمية ورفع مكانة جامعة عين شمس على المستويات الإقليمية والدولية وهذا يشير إلى مدى الجهد لمبذول من هيئة التدريس في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دولياً، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين.

وفى كلمتها ذكرت إن ترتيب جامعة ستانفورد مرموق و يضم العديد من العلماء من مجالات العمل المختلفة و القائم على عدد المخطوطات العلمية الدولية المنشورة من العام الأول للنشر العلمي للباحث إلى عام إعلان نتيجة التقييم، و أيضا يعتمد على عدد الاستشهادات الكلية والنوعية في كل تخصص، علاوة على عدد الاستشهادات من المراجع والأبحاث المرجعية والكتب، علاوة على عدد المخطوطات العلمية التي تم تحكيمها عالمياً ودولياً.

وأضافت أن هناك معلومات موحدة عن الاستشهادات، مؤشر h، مؤشر hm المعدل المشترك و استشهادات للمقالات في مناصب التأليف المختلفة، ومؤشر مركب و يتم عرض البيانات بشكل منفصل لتأثير هؤلاء العلماء في عام واحد وفي حياتهم المهنية بالكامل.