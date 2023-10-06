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شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الحرب والسلام.. 42 عاما على رحيل الرئيس أنور السادات (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
1918 ولد فى قرية ميت أبو الكوم بالمنوفية
1938 تخرج من الكلية الحربية ثم التحق بسلاح المشاة فى الإسكندرية
1952 شارك فى ثورة 23 يوليو وألقى بيانها من دار الإذاعة المصرية بالقاهرة
1954 تولى منصب وزير دولة مع أول تشكيل وزارى لحكومة الثورة
1969 اختاره الرئيس جمال عبد الناصر نائبا له وظل بالمنصب حتى عام 1970
1970 تولى رئاسة مصر
1973 قاد مصر لحرب أكتوبر والانتصار العظيم على إسرائيل
1975 أعاد افتتاح قناة السويس مرة أخرى للملاحة البحرية فى احتفال عالمى بمقر هيئة القناة بالإسماعيلية
1977 قرر الذهاب إلى القدس لتأكيد إصرار مصر على تحقيق السلام من منطلق القوة
1978 سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التفاوض لاسترداد الأرض وتحقيق السلام
1978 نال جائزة نوبل للسلام
1979 توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وتم استرجاع شبه جزيرة سيناء عام 1982
1981 اغتيل السادات على يد قوى الغدر والخيانة والإرهاب
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