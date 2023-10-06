أخبار مصر

بطل الحرب والسلام.. 42 عاما على رحيل الرئيس أنور السادات (إنفوجراف)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الحرب والسلام.. 42 عاما على رحيل الرئيس أنور السادات (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عنما تتحدث عن انتصارات حرب أكتوبر 1973، لا يمكن أن تغفل بطل تلك الحرب وزعيمها، الرجل الذي حول الهزيمة إلى نصر، وأصر على استرداد كل شبر من أرض الوطن.

 

السادات

2
 
3
 

 

1918 ولد فى قرية ميت أبو الكوم بالمنوفية

 

1938 تخرج من الكلية الحربية ثم التحق بسلاح المشاة فى الإسكندرية

 

1952 شارك فى ثورة 23 يوليو وألقى بيانها من دار الإذاعة المصرية بالقاهرة

 

1954 تولى منصب وزير دولة مع أول تشكيل وزارى لحكومة الثورة

 

1969 اختاره الرئيس جمال عبد الناصر نائبا له وظل بالمنصب حتى عام 1970

 

1970 تولى رئاسة مصر

 

1973 قاد مصر لحرب أكتوبر والانتصار العظيم على إسرائيل

 

1975 أعاد افتتاح قناة السويس مرة أخرى للملاحة البحرية فى احتفال عالمى بمقر هيئة القناة بالإسماعيلية

 

1977 قرر الذهاب إلى القدس لتأكيد إصرار مصر على تحقيق السلام من منطلق القوة

 

1978 سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التفاوض لاسترداد الأرض وتحقيق السلام

 

1978 نال جائزة نوبل للسلام

 

1979 توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وتم استرجاع شبه جزيرة سيناء عام 1982 

 

1981 اغتيل السادات على يد قوى الغدر والخيانة والإرهاب

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا