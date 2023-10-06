شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لـ"المحافظين": بعد شهرين سنتفقد مراكز الطوارئ المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجها كلامه للمحافظين خلال تفقده مركز التحكم المركزى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة: "عندك محطات مياه ورى، وبكلم كل المحافظين، عندك فى مديرية الرى والزراعة والإسكان، عندك في المحافظة، وبالتالي هطالب حضراتكم بعد شهرين تماما إن المحطات دي، طلمباتها فنيا جاهزة وبأعلى كفاءة ممكنة، لو عندى 20 محطة معالجة بتشتغل بخمسين طلبمة رفع وصرف، حضرتك مسؤول من دلوقتى بوعد شهرين ودا الحد الأقصى جميعا".

وتابع: "لازم أمارس الدور دا، بكلم كل المحافظين، ومرة تانية سعيد بالتجربة وأشوف مباشر حى من عربية فى مكان زى ما احنا عاوزين، أقدر من العربية دي أشوف المحافظة وتشوف عناصرك وتتابع الموقف على الأرض، والعربية معايا هنا تخلينى أشوف المحافظين".

وواصل الرئيس السيسى: " الحمد لله تطور كويس أوى، معلش جبتكم يوم الجمعة وهدفنا يوم تكون الأمور فيه هادية ونتطمن وبشكركم وصباح الخير عليكم ومعادنا بعد شهرين، كل عناصرك الفنية وكل ما هو داخل نطاق محافظتك انت مسؤول قدامى وقدام الدولة، وشكرا جزيلا".