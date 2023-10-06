أخبار مصر

السيدة انتصار السيسى: نصر أكتوبر معجزة عسكرية لاسترداد الأرض والكرامة الوطنية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: نصر أكتوبر معجزة عسكرية لاسترداد الأرض والكرامة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

 

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية،  بالتهنئة لشعب مصر وقواتها المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذي يمثل لحظة تاريخية لا تُنسى، جسد فيها أبطال الجيش المصري معجزة عسكرية لاسترداد الأرض والكرامة الوطنية. 

 

 

وأضافت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"كل عام وأنتم بخير"

 

 


WhatsApp Image 2023-10-06 at 11.04.56 AM

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا