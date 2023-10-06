شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: نصر أكتوبر معجزة عسكرية لاسترداد الأرض والكرامة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة لشعب مصر وقواتها المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذي يمثل لحظة تاريخية لا تُنسى، جسد فيها أبطال الجيش المصري معجزة عسكرية لاسترداد الأرض والكرامة الوطنية.

وأضافت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"كل عام وأنتم بخير"