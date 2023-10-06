شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة ستانفورد الأمريكية تدرج عميد "علوم القاهرة" ضمن 2% من العلماء الأكثر تميزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرجت جامعة ستانفورد الأمريكية عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة الاستاذ الدكتور أحمد عبده الشريف ضمن قائمة 2% من العلماء الأكثر تميزاً وتأثيراً على مستوى العالم لعام 2023 .

ويشمل التصنيف ، المنشور والمتاح على دار نشر السيفير والذي صدر في الرابع من شهر أكتوبر الجارى، 22 مجالًا علميًا و174 مجالًا فرعيًا.

وأكد الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة ، في تصريحات اليوم الجمعة ، حرص الكلية على الاهتمام بالارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليا، ودعم الباحثين بالإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية وتطوير جودتها ونوعيتها من حيث الكم والكيف، وتطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًا وماديًا ولوجستيًا، بما يساهم في تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية بمختلف التخصصات.

وأضاف أن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم في مختلف مجالات العلوم تستعين بقاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمي Elsevier لاستخراج مؤشرات متنوعة، من بينها عدد البحوث ورصانتها وعدد الاستشهادات المرجعية لها و معامل هيرش للباحث و التأليف المشترك، والاقتباس المركب، وعدد الأبحاث التي تم تحكيمها دوليا.

وذكر أن الجامعات هي مصنع الكوادر والخبرات التي ترتقي بها الأمم و تلعب الجامعات دورا مهما فى ثلاثة محاور رئيسية هي التعليم والبحث العلمي والخدمة المجتمعية ولكي يتم التفاعل مع هذه المحاور بصورة تتواكب مع ما نحن فيه من تقدم وازدهار.

وتابع قائلا:" كان لابد من وجود آلية لتقييم الاداء الجامعي و قد تمثلت هذه الاليه فى التصنيف الدولي للجامعات لانه لا سبيل لنهضة بلد من البلدان او أمة من الأمم الا بالعلم من خلال تطوير الأداء الجامعي".

وقدم الشريف التهنئة لعلماء جامعة القاهرة بصفة عامة و لعلماء كلية العلوم بصفة خاصة الذين ضمتهم قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم في التخصصات الرئيسية والفرعية المتنوعة، والذين يمثلون نماذج مشرفة للكلية و لجامعة القاهرة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشاد بجهودهم المتميزة في البحث العلمي والعملية التعليمية والتقدم العلمي مما كان له الفضل فى ان تحتفظ كلية العلوم بمكانتها بين كليات جامعة القاهرة و تظل قاطرة البحث العلمي و تحتل المركز الأول دائما فى النشر العلمي والتصنيفات الدولية.