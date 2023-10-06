سلطة الطيران المدنى تستقبل وفدًا من الإمارات لتعزيز التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، وفدًا من هيئة الطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة، حيث جاءت الزيارة فى ضوء بروتوكول التعاون التقني الموقع بين الطرفين، حيث تم استعراض أحدث النظم والبرامج الحديثة المتطورة والتحول الرقمى.

وناقش الطرفان خلال الزيارة العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بأنشطه الطيران المدني ، والتى من بينها تدقيق اجراءات السلامة والتدريب والمواصفات المطلوبة للمفتشين ، وبرنامج التدقيق الدولى من المنظمة الدوليه للطيران المدنى.

جدير بالذكر أن التعاون بين الجانبين يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة في مجال الطيران المدني ، وتعكس هذه الزيارة الرغبة المشتركة في تبادل الخبرات والتجارب للامتثال بأفضل الممارسات والمعايير الدولية فى مجال السلامةً والتدريب .

كما تعد هذه الزيارة بداية لمزيد من التعاون والتواصل المستقبلي بين سلطة الطيران المدنى المصرى وهيئة الطيران المدني فى الامارات العربية المتحدة ضمن خطة تقديم التعاون الفنى بين الجانبين .