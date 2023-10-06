بالصور- 100 شاب وفتاة في زيارة لمدينة شرم الشيخ ضمن مبادرة "صيف شبابنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبلت مدينة شرم الشيخ فعاليات الفوج الأول من رحلات "اعرف بلدك"، وذلك ضمن مبادرة "صيف شبابنا"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الفوج تضمن 100 شاب وفتاة من محافظة القاهرة، وجرى إعداد برنامج سياحي لزيارة المقاصد السياحية المتنوعة التي تتميز بها المدينة، مشيرًا إلى أن الطلاب زاروا منطقة السوق القديم، وخليج نعمة، وسوهوسكوير، إضافة إلى الاستمتاع على الشواطئ، ورحلات السفاري، وتنفيذ أنشطة فنية ورياضية وألعاب ترفيهية وبرامج توعوية للمشاركين.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن البرنامج تابع لوزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، وذلك في إطار مبادرة "صيف شبابنا".