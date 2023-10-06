شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعوى يهنئ الشعب المصرى بذكرى مرور 50 عاما على نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي التهانى القلبية لمصر قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة اليوبيل الذهى لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة . وفق بيان للسفارة السعودية .

وقدم التهنئة بالأصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، وكل من قنصليتي المملكة في الإسكندرية والسويس بخالص التهاني لجمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة مرور خمسين عاما على ذكرى يوم العبور، متمنياً للشقيقة مصر موفور الأمن والاستقرار والنماء والازدهار.