شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تستعد لافتتاح 100 فرع جديد لـ"جمعيتى" قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتتاح نحو 100 منفذًا تمويني، قبل نهاية العام الجارى 2023، وذلك ضمن المرحلة ال 4 من مشروع جمعيتي، ليصل إجمالي عدد المنافذ لمشروع جمعيتي8200 منفذ .

كما يوفرمشروع جمعيتي، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية حتى الآن نحو 24 ألف وظيفة، بالإضافة إلى افتتاح العديد من المنافذ داخل القرى الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وقد كشف تقريرسابق لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، عن فتح 8100 منفذًا لمشروع جمعيتي خلال المراحل الأربع، ليصبح المتبقى تنفيذه خلال الشهرين المقبلين نحو 100 منفذًا ضمن المرحلة ال 4، بالإضاقة إلى المشاركة بمبادرة «حياة كريمة» بنحو330 منفذًا لجمعيتي بإجمالي 990 فرصة عمل فى 52 قرية، موزعة على 20 محافظة، وتم تنفيذ ذلك طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتستهدف وزارة التموين، تغطية القرى الأكثر احتياجًا وقرى المبادرة الرئاسية، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، من خلال افتتاح منافذ تابعة لمشروع جمعيتي، في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

و أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمن يرغب من بقاليين التموينيين بالتحويل والانضمام إلى مشروع جمعيتي، ويجرى حالياً مراجعة طلبات المرحلة الخامسةمن المشروع، وتم التوجيه إلى مديري المديريات بفحص الطلبات المقدمة، ومراجعة تقديم اصحابها المستندات المطلوبة، وحال استيفاء شروط التقدم يتم اجراء المعاينة المبدئية، ثم مراجعة استيفاء المنفذ الشروط وخاصة شرط المسافة والمتوسط ورخصة المنفذ ورخصة المبنى أو العقار.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه خلال الفترة القادمة سيتم مراجعة جميع الطلبات المقدمة، ومدى مطابقتها لشروط المعاينة المبدئية والنهائية ،ليتم التوجية للشركات بتوقيع العقود وتفعيل الماكينات بعد قيام المستوفيين للشروط بعمل التشطيبات اللازمة لتدخل المنافذ المقبولة الخدمة قبل نهاية العام