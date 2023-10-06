شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بلبنان يتسلم درع مجلس النواب اللبنانى تقديرا لجهوده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوى درع مجلس النواب اللبنانى من رئيس المجلس نبيه برى، وذلك تقديرا لجهوده خلال مدة عمله فى لبنان .

جاء ذلك خلال لقائهما بمقر رئاسة مجلس النواب اللبنانى بعين التينة فى العاصمة بيروت فى زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهام علوي الدبلوماسية كسفير لمصر بلبنان. وكان سفير مصر بلبنان قد أجرى سلسلة من اللقاءات خلال الأيام الماضية شملت قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون ورؤساء أحزاب وكتل نيابية .

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