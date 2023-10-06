شكرا لقرائتكم خبر عن طب عين شمس ومستشفى جامعة لوفين ببلجيكا يوقعان بروتوكول بمجال تدريب التدخلات الجراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مستشفى أمراض النساء والولادة التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس وبين مستشفى جامعة لوفن ببلجيكا، وذلك للتدريب في مجال التدخل الجراحي الدقيق في طب الجنين، يهدف البرتوكول إلى تعزيز سبل التعاون والتدريب على علاج مشاكل التوائم أحادية المشيمة وعمل التدخلات الجراحية والمناظير للأجنة.

وجاء ذلك برعاية الدكتور علي الأنور "عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس"، وبحضور الدكتور عمرو الحسيني "رئيس قسم أمراض النساء والتوليد"، والدكتورة رحاب عبد الرحمن مدير مستشفى أمراض النساء والتوليد"، والدكتورة شيرين فواز "منسق البرتوكول عن الكلية"، ود. مايا عبد الرازق "منسق البروتوكول عن مستشفي امراض النساء والتوليد".

ومثّل جامعة لوفين ببلجيكا البروفسير يان ديبرست "مؤسس الأتحاد الأوربي للجنين" والذي صمم مجموعة كبيرة من آلات التدخل الجراحي الدقيق للآجنة والمشيمة والتي تستخدم الأن في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى بروفيسور ليزبس ليوي وهى رائدة في تقديم الرعاية الطبية للتوأم ورئيس عيادة التوأم بمستشفى جامعة لوفين.