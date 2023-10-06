شكرا لقرائتكم خبر عن من الأهرامات للإمارات.. خط سير رحلة المغامر المصرى على عبده استعدادا لـ cop28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق المغامر والناشط البيئي علي عبده، بداية الأسبوع الماضى في مغامرة جديدة لتحقيق رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، استعداداً لقمة المناخ COP2 المنعقدة بدولة الإمارات، تحت رعاية وزارتا الشباب والرياضة والبيئة.

خلال هذا التقرير نرصد خط سير الرحلة من قلب القاهرة وصولا لدولة الإمارات

انطلقت الرحلة باستخدام الدراجة الكهربائية من أهرامات الجيزة تشمل الرحلة المرور بمحافظات الفيوم وزيارة محمية وادى الريان ومنطقة وادى الحيتان خلال رحلته ومرسي مطروح، والإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء تستهدف الرحلة المرور بسبع دول عربية أخرى بداية من الأردن مروراَ بالسعودية وقطروالبحرين والكويت وعمان. ستنتهي الرحلة في الإمارات للمشاركة في قمة المناخ كوب28. سيتم عرض قصص النجاح والتحديات والفرص التي وثقتها الرحلة والآمال المتوقعة من المؤتمر. تتضمن الرحلة زيارة عدد من المدارس والجامعات والنوادي بكافة الدول التي سيمر عبر أراضيها تهدف الرحلة تسليط الضوء على قصص النجاح والتحديات والفرص في الوطن العربى باعتباره سفيرًا للتنمية المستدامة سيتم تصوير فيلم وثائقي يسلط الضوء على المشاريع والمبادرات المختلفة التي تمر عليها الرحلة لعرضه في قمة المناخ COP28.

جدير بالذكر انه تعد الرحلة التى يجريها حالياً المغامر تحت عنوان "الرحلة إلى قمة المناخ 28" النسخة 2023 من الرحلة إلى 2030 لتحقيق التنمية المستدامة التي تتم بالشراكة مع أحد مؤسسات المجتمع المدنى، ويعد المغامر علي عبده هو أول عربي يسجل رقماً قياسياً على دراجة نارية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك من خلال رقمين قياسيين سابقين في موسوعة جينيس خلال "الرحلة إلى قمة المناخ 27"، حينما حقق "أطول رحلة على دراجة كهربائية داخل دولة"، وذلك بعد أن قطع مسافة 9.749 كيلومتر خلال 22 يوم، أثناء استضافة مؤتمر المناخ .27 ( COP27