شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تدعو وسائل الإعلام لمؤتمرها الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن عقد مؤتمرها الصحفي الأول للإعلان عن التدشين الرسمي للحملة، وإعلان تفاصيل إجراءات الترشيح وما يرتبط بها من مسائل في يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور وسائل الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية.



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