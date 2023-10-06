شكرا لقرائتكم خبر عن "وطن واحد".. أغنية جديدة لرصد المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مبادرة وطن واحد، والتى يشرف عليها مجلس القبائل والعائلات المصرية أغنية جديدة، يرصد فيها المشروعات القومية، وذلك في الذكرى الخمسين لحرب اكتوبر المجيدة.

وتزامنا مع احتفالات مصر باليوبيل الذهبى لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وفى إطار استمرار تفعيل الدور المجتمعى ومشاركة أبناء الوطن لكافة المناسبات، اطلق مجلس القبائل والعائلات المصرية مبادرة (وطن واحد) بمحافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان.

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