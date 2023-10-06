عفو رئاسي.. الإفراج عن 3328 سجينا بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:



أعلن قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، الإفراج عن أكثر من 3 آلاف نزيل في السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.

عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجانا لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (417) لسنة (2023) بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبرالمجيد لعام 2023.

وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (3328) نزيلا، في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.