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لم يترشح أحد.. تفاصيل اليوم الثانى لتلقي أوراق مرشحي رئاسة الجمهورية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

عقد المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل اليوم الثانى من تلقى أوراق الترشح، وأعلن أنه لم يتقدم أحد بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية حتى الآن، وأن اللجنة فى انتظار كل من يرغب فى الترشح وتتوافر فيه الشروط.

وأكد المستشار "بندارى"، أن الرموز الانتخابية ستكون بأسبقية التقدم بأوراق الترشح، وأن المادة 11 من قانون الانتخابات الرئاسية تنص على الشروط الواجب توافرها فى طالب الترشح، وأنه تم التنسيق مع وزارة الصحة وتحديد 3 مستشفيات لإجراء الكشف الطبى على المرشح وهم؛ مستشفى معهد ناصر وزايد التخصصى والعاصمة الإدارة، ولم يترشح أحد حتى الآن.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها صباح أمس الخميس منذ التاسعة صباح، لاستقبال أوراق المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024، ولمدة 10 أيام تنتهى في 14 أكتوبر الجاري، يوميا حتى في الإجازات والعطلات الرسمية، على أن يتم غلقه في الخامسة مساء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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