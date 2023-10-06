تسللوا من السور ليلا.. النيابة تأمر بحبس المتهمين بسرقة فيلا بالإكراه في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس ثلاث أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة فيلا في منطقة كرداسة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا إقامة مالك الفيلا وزوجته بمفرديهما، خاصة أنهما مسنين، وقرروا سرقتهما، فتسللوا للفيلا عبر السور الخارجي، ثم هددوا المجني عليهما بعد الاعتداء على مالك الفيلا.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين بدأوا في التفتيش بمحتويات الفيلا، حتى عثروا على مبلغ مالي عملات أجنبية، ومشغولات ذهبية، وهاتفين محمول وجهاز لاب توب، استولوا عليهم وفروا هاربين عقب تنفيذ الجريمة، مشيرة إلى أنهم كانوا يستعدون لبيع المسروقات، وتقسيم قيمتها بينهم.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الفيلا وزوجته، وذكرا أنهما فوجئا بالمتهمين ملثمين، يقتحمون الفيلا، ويعتدون عليهما، ويوثقونهما، ثم استولوا على متعلقات خاصة بهما وفروا هاربين.

وبعرض المسروقات على المجني عليهما عقب ضبطها، تعرفا عليها ووجها اتهاما للجناة بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص بالمعاش "مُصاب بجرح بالرأس" وزوجته، مقيمان بدائرة المركز) بأنه حال تواجدهما بالفيلا سكنهما الكائنة بدائرة المركز بمفردهما فوجئا بــ3 مجهولين مُلثمين بالدلوف للفيلا عن طريق تسلق السور الخارجى وتعدوا عليه بالضرب بعصا خشبية محدثين إصابته وإيثاقه وزوجته بأفيز بلاستيكى وإستولوا على (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" - 2 هاتف محمول - لاب توب – مشغولات ذهبية) ولاذوا بالهرب.