إعفاءات ضريبية.. خبراء يكشفون لمصراوي خطط تحفيز مناخ الاستثمار في السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف خبراء لمصراوي، عن خطط وطرق تحفيز مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة ومنها، الاستثمار بالقطاع الفندقي، وإعطاء إعفاءات ضريبية، وسهولة الحصول على الأراضي بأسعار مميزة، والقروض.

وقال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن وزارة السياحة والآثار وضعت خطة لزيادة الطاقة الفندقية في مصر تعمل عليها خلال الفترة القادمة، بالتعاون مع هيئة الاستثمار؛ لتحفيز استثماراتهم في القطاع السياحي والفندقي.

وأضاف "حلقة" في تصريحات لمصراوي، أن الدولة نجحت في افتتاح مدينة العلمين الجديدة بشكل يليق بها وفق أخر وأحدث متطلبات البناء الحديث لمدن الجيل الرابع، ما يجعلها هدفًا محوريًا أمام المستثمرين للاستثمار بها.

من جانبه، قال حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو في الاتحاد العام المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة شركة ايجبشيان، إنه يجب تسهيل كل الإجراءات للمستثمرين سواء على الصعيد الأجنبي أو المحلي.

وأوضح "هزاع" لـ "الخليج 365"، أنه يجب إعطاء المستثمرين إعفاءات ضريبية؛ لوجود عمالة وتشغيل وتكليفات مرتفعة، وسهولة الحصول على الأراضي بأسعار مميزة، إلى جانب تسهيل الحصول على القروض.

وأشار عضو الغرفة السياحية إلى أن، مصر بها أفضل أماكن سياحية وتاريخية، ولكن ينبغي التسويق لها جيدًا، عن طريق وجود طرق جديدة ومختلفة، ووجود الطيران الاقتصادي أو منخفض التكاليف حتي يكون حافزًا للسائح لزيارة مصر من جهة والشركة السياحية من جهة أخري لتحقيق الاستثمار.

وفي سياق متصل، تحدث "مجدي صادق" إلى "الخليج 365" أكد انه يجب وجود تسهيلات للمستثمرين من ضمنها، الحصول على إعفاءات ضريبية بنسبة 10 % كحد أقصي فيما يتعلق بالقروض لمدة 10 سنوات على الأقل إلى أن ينتهي الفندق من البناء.

وقال عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والخبير السياحي، إنه يجب التركيز على الاستثمار في زيادة الغرف الفندقية.

وأضاف "شعبان" لـ "الخليج 365"، أنه يجب زيادة الطاقة الفندقية إلى 650 ألف غرفة؛ لتحقيق خطة الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.

وتسعى الدولة جاهدة لتحفيز مناخ الاستثمار عن طريق العديد من الإجراءات لجذب مزيد من المستثمرين بالإضافة إلى العمل على خطة جذب 30 مليون سائح خلال عام 2028.

اقرأ أيضًا:

رئيس السياحة الأسبق بالنواب يكشف لمصراوي خطة جعل القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته

هل تسير مصر بخطى ثابتة لتعظيم الإيرادات بالسياحة؟ "الغرفة السياحية" تُجيب

"الغرفة السياحية": نستهدف 10 ملايين سائح من التجلي الأعظم

لـ رقمنة القطاع.. "معلومات الوزراء" يطلق منصة سياحة موحدة إلكترونيًا

هل تنتظر الأقصر موسم سياحي شتوي قد يكون الأكبر؟.. "الغرفة السياحية" تُجيب

تحويلها لـ مقصدًا سياحيًا.. "نائب الآثار": تكشف خطة الترويج للقاهرة الكبري

نائب وزير السياحة تكشف أبرز المنتجات السياحية التنافسية لمصر