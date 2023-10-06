"دفاع النواب": إدعاءات البرلمان الأوروبي تهدف لزعزعة استقرار الأوطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

رفض اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ماجاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر، مؤكدًا بأن الأكاذيب الواردة في قرار البرلمان الأوروبي تفتقد للمصداقية، وإدعاءات سخيفه ومستهلكه هدفها زعزعه الأوطان، ولكن الأكاذيب لم ولن تنال من مصر.

وأضاف وكيل دفاع النواب، أن ما ورد في بيان البرلمان الأوروبي، غير مقبول وما ذكرته من أشخاص ونماذج صدر ضدها أحكام من القضاء المصري الشامخ، وآخر يمارس حقه الدستوري الذي كفله له القانون بكل حريه، ويثار التساؤل لماذا الإصرار على هذه الأسماء بعينها، مما يؤكد أن هناك نية بافتعال أشياء، تحاول تشويه صورة مصر، وينطبق عليها المثل القائل "العبوا غيرها".

ودعي وكيل دفاع النواب، الدول الأوروبية إلى النظر والتفرغ لحقوق الإنسان لديها، والجرائم ضد الإنسانية والجرائم العنصريه ضد السود أصحاب البشرة السمراء، وغيرهم في العواصم والبلدان في أوروبا التي فاقت الحدود وغيرها من الجرائم التي ترتكب من دول تتغنى بالديمقراطية.

وشدد على إننا نطالع مثل هذة التصرفات والمواقف الغير مسئولة، عندما تكون الدولة المصريه تخطوا بخطوات ثابته في بناء مؤسساتها ومستقبلها، بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذة الأكاذيب ممنهجه هدفها زعزعه الاستقرار، ولكن هذه الأكاذيب لن تزيد الشعب المصري العظيم الا إصرار علي المضي في خطواته واستحقاقته الدستوريه تحت مظلة الدستور و القانون وبإشراف قضائي كامل.

ودعى وكيل دفاع النواب، جموع المصريين الي التوحد خلف القياده السياسيه لمواجهه التحديات التي تواجه الوطن ومنها التدخلات السافرة في الشأن الداخلي المصري.