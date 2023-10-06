شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس مائل للحرارة وأمطار خفيفة بالسواحل والعظمى بالقاهرة 31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذى يُعد أعظم انتصارات مصر فى تاريخها الحديث. وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"تحية فخر واعتزاز لقواتنا المسلحة، رمز البسالة والتحدى، ورحم الله كل شهدائنا الذين منحونا حياتهم ليحيا الوطن.كل عام وأنتم بخير"

الرئيس السيسى: نصر أكتوبر المجيد أعظم انتصارات مصر فى تاريخها الحديث

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى المراكز المتحركة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة. وأجرى الرئيس السيسى حوارًا بالفيديو كونفرانس مع المحافظين للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة، حيث اطمأن على فاعلية وجاهزية المعدات والأجهزة المستخدمة فى هذا الشأن، وكذل كفاءة ومهارة الكوادر البشرية والربط والتنسيق المتكامل. وأعرب الرئيس السيسى عن سعادته بالاطمئنان على جاهزية الشبكة لإدارة أى أزمة، مؤكدًا أن المسئول عن الغرفة قادر على إدارة الأزمة الى مدار الـ24 ساعة.

قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فى لقاء صحفى منذ قليل، إن لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، أغلقت فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة، باب تلقى أوراق الترشح وذلك بالنسبة لليوم الثاني من المدة المحددة للترشح، ولم يشهد اليوم الثانى تقدم أى مرشح بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة.

الرئيس السيسى: لأول مرة يكون لدينا أطقم إدارة أزمة على مستوى الجمهوريةرئيس لجنة تلقى أوراق المرشحين بانتخابات الرئاسة يعلن عدم تقدم أى مرشح حتى الآنغدًا.. المؤتمر الأول لحملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى الانتخابية

أعلنت الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن عقد مؤتمرها الصحفي الأول للإعلان عن التدشين الرسمي للحملة، وإعلان تفاصيل إجراءات الترشيح وما يرتبط بها من مسائل في يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور وسائل الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية.

تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (417) لسنة (2023) بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبرالمجيد لعام 2023 قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (3328) نزيلا. قرار رئاسى بالإفراج عن 3328 سجينا بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن فاتورة نوفمبر التى يتم تحصيلها فى شهر ديسمبر تعد أول فواتير فصل الشتاء المنخفضة، كاشفا أن معدلات اﻻستهلاك تنخفض بدءا من شهر أكتوبر وترتفع تدريجا من فاتورة شهر أبريل مع بدء ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا. الكهرباء: فاتورة نوفمبر أول فواتير الشتاء المنخفضة

طالع مجلس النواب المصري - بكل معانى الاستياء- القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر 2023 بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، اتصالاً بحالة المدعو/ هشام قاسم، والذي يأتي -كعادته - ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة. "مجلس النواب": بيان البرلمان الأوروبي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية العسكرية بحمص في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين. رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال سبتمبر الماضى تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر سبتمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تفقدا سير امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

النقل: فتح الحركة المرورية على طريق بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقى النقل: فتح الحركة المرورية على طريق بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقى أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا إعلاميا بشأن تنظيم الحركة المرورية في المسافة من بنها حتى كفر شكر والتي تم إنهاء تنفيذها بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة المسافة من بنها إلى المنصورة، وإنشاء الطريق الحر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كم بعرض 4 حارات مرورية، ليتكامل مع الاتجاه القائم غرب الرياح التوفيقي بعرض 4 حارات مرورية، حيث أوضحت الوزارة في بيانها النقاط التالية:- وزير التعليم يتفقد امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل 30 آلاف وظيفة معلم مساعد رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال سبتمبر الماضى

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، تعمل في أكثر من 500 مشروع تنموي (تم وجارٍ تنفيذها) بسيناء ومدن القناة، بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه، وذلك خلال 9 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لخدمة أهالينا بسيناء ومدن القناة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مصر تدين الهجوم الإرهابى على الكلية العسكرية بحمص وتعزى سورياالإسكان: تنفيذ أكثر من 500 مشروع بسيناء ومدن القناة بقيمة تتخطى 30 مليار جنيهطقس غد مائل للحرارة وأمطار خفيفة بالسواحل والعظمى بالقاهرة 31 درجة