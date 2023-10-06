شكرا لقرائتكم خبر عن مقاطعة كلاجنفورد.. أولى زيارات حملة مواطن بالنمسا لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار كل من المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا وبهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج - مدينة كلاجنفورد.

وقال بهجت العبيدي إن زيارتنا لمدينة كلاجنفورد هي الزيارة الأولى لحملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في النمسا، وأن الزيارة كانت للتنسيق ووضع خطة العمل للحملة بالإضافة إلى حث المصريين في المدينة لتوثيق طلبات ترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، قال حسام بازينة أننا حرصنا على أن تكون الزيارة الأولى لمدينة كلاجنفورد التي يتواجد بها جالية مصرية وطنية والتقينا فيها بالزملاء محمد هلال ويحيى عبد العال ويوسف فاضل أعضاء حملة مواطن لدعم مصر في المقاطعة.

وأكد محمد هلال أن الحملة ستبدأ مهامها من اليوم حيث سيتم التواصل مع أبناء الجالية المصرية لتوثيق توكيلات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القنصلية المصرية بفيينا ابتداء من الغد، مؤكدا أنه هناك ترحيب ممن تواصلنا معهم من أبناء الجالية الوطنيين لتوثيق طلبات لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي.