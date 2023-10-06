شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: الاتفاقيات تعد أولويات وطنية لها إطار دستورى وترتبط بمؤشرات دولية والان مع تفاصيل الخبر
وشهد الحفل توقيع 7 اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف بالشراكة مع الجانب الإيطالى من بينهم اتفاقيتا تعاون مع المجلس القومى للمرأة، الأولى مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول التمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة الريفية فى أسيوط وسوهاج ، والثانية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول خدمات الحماية والتمكين: الاستثمار فى بيئة خالية من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات فى مصر.
وفى كلمتها عبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها باتفاقيات التعاون التى تم توقيعها خلال هذا الحفل ، قائلة: "إن ما نزرعه الآن هو بذرة سوف تحصدها الأجيال الشابة بناتنا وحفيداتنا "، وثمنت الشراكة طويلة الأمد مع السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS) فى القاهرة ، لافتة إلى أنه من المقرر أن تشهد ألفترة القادمة مزيد من التعاون.
كما تقدمت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى على الشراكة والتعاون المثمر والعمل الوثيق بين الجانبين، موضحة أن وزارة التعاون الدولى من أهم الوزارات التى تعمل على ملف دعم وتمكين المرأة، وقدمت الشكر إلى جميع الوزارات والجهات الشريكة ، وعبرت عن سعادتها بمواصلة العمل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEDA ومع وزارة القوى العاملة ومع المجلس القومى للطفولة والأمومة.
وأشادت رئيسة المجلس بجهود كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان فى دعم قضايا تمكين المرأة، موضحة أن الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال هذا الحفل تغطى ثلاثة ركائز أساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ وتعد أولويات وطنية فى مصر وهم التمكين الاقتصادى والتمكين الاجتماعى والحماية من جميع أشكال العنف ضد المرأة,كما أشادت الدكتورة مايا مرسى بنجاح السيدة ايلينا بانوفا فى التنسيق بين جميع وكلات الأمم المتحدة حتى يخرجوا بهذا النجاح العظيم الذى نراه الآن.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز