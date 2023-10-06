شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: الاتفاقيات تعد أولويات وطنية لها إطار دستورى وترتبط بمؤشرات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أمس حفل توقيع اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف بالشراكة مع الجانب الإيطالى بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة، بحضور السفير ميشيل كورأونى سفير إيطاليا بالقاهرة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعأون الدولى، والدكتور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وباسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونيفين عثمان أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، وايلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر، والأستاذ نصر الدين حاج الأمين الممثل عن منظمة الأغذية، وجيرمى هوبكنز الممثل عن منظمة يونيسيف، وكارلوس أوليفر رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية وفريدريكا ماير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكريستين عرب ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وكون كومبير ممثل عن منظمة العمل الدولية، ومارك اهير ممثل عن البنك الدولى.

وشهد الحفل توقيع 7 اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف بالشراكة مع الجانب الإيطالى من بينهم اتفاقيتا تعاون مع المجلس القومى للمرأة، الأولى مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول التمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة الريفية فى أسيوط وسوهاج ، والثانية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول خدمات الحماية والتمكين: الاستثمار فى بيئة خالية من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات فى مصر.

وفى كلمتها عبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها باتفاقيات التعاون التى تم توقيعها خلال هذا الحفل ، قائلة: "إن ما نزرعه الآن هو بذرة سوف تحصدها الأجيال الشابة بناتنا وحفيداتنا "، وثمنت الشراكة طويلة الأمد مع السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS) فى القاهرة ، لافتة إلى أنه من المقرر أن تشهد ألفترة القادمة مزيد من التعاون.

كما تقدمت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى على الشراكة والتعاون المثمر والعمل الوثيق بين الجانبين، موضحة أن وزارة التعاون الدولى من أهم الوزارات التى تعمل على ملف دعم وتمكين المرأة، وقدمت الشكر إلى جميع الوزارات والجهات الشريكة ، وعبرت عن سعادتها بمواصلة العمل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEDA ومع وزارة القوى العاملة ومع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

وأشادت رئيسة المجلس بجهود كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان فى دعم قضايا تمكين المرأة، موضحة أن الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال هذا الحفل تغطى ثلاثة ركائز أساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ وتعد أولويات وطنية فى مصر وهم التمكين الاقتصادى والتمكين الاجتماعى والحماية من جميع أشكال العنف ضد المرأة,كما أشادت الدكتورة مايا مرسى بنجاح السيدة ايلينا بانوفا فى التنسيق بين جميع وكلات الأمم المتحدة حتى يخرجوا بهذا النجاح العظيم الذى نراه الآن.