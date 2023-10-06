النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق بترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقًا في ترعة المريوطية بالبدرشين.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها، وتقرير الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة.

كان رجال الإنقاذ النهري، قد تمكنوا من انتشال جثة شاب تعرض للغرق في ترعة المريوطية بالبدرشين، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم.

تبين بالفحص غرق شاب يدعى محمود رشوان ٢٥ سنة، مقيم قرية العزيزية مركز البدرشين ونجحت جهود الإنقاذ في انتشال جثمانه.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.