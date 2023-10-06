غموض يحيط بجثة عامل داخل شقة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جثة هامدة داخل شقة بالجيزة شكلت لغزا يعكف رجال المباحث على فك طلاسمه تنسيقًا مع الأجهزة الأمنية.

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في ظروف غامضة.

وجه رئيس مباحث القطاع رجال المباحث بفحص الواقعة بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام والأدلة الجنائية في حضور ممثل النيابة العامة.

تبين بالفحص المبدئي أن الجثة لشخص يدعى "محمد.ح." والاشتباه في وفاته لتودع الشرطة ثلاجة الموتى تمهيدًا للتشريح وباشرت النيابة العامة التحقيقات.