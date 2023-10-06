خلاف الدم.. مقتل شاب بطعنات سكين في منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل شاب طعنًا بسكين في مشاجرة بسبب تجدد خلافات بقرية المنصورية مركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر اليوم الجمعة.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر بلاغا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة ثلاثيني مقتولا إثر ادعاء مشاجرة.

وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وفحص مسرح الجريمة بدقة لتحديد وضبط مرتكبها.

تحريات المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر توصلت إلى أن مشادة كلامية نشبت بين "محمد.أ." 39 سنة، وآخر تطورت إلى مشاجرة أشهر على إثرها الاخير سكينًا وانهال عليه بالطعنات فأرداه قتيلا.

بتقنين الإجراءات تمكن معاونو المباحث من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ووجه اللواء عصمت هريدي مدير قطاع أكتوبر بتعيين الحراسة الشرطية اللازمة لملاحظة الحالة الأمنية.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة مستشفى مبارك العام تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد التشريح بمعرفة مصلحة الطب الشرعي وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.