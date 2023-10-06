أوهم ضحاياه بالسفر للخارج.. حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم قام بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير عقود العمل وتأشيرات السفر المنسوبة للعديد من الدول لاستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أنشأ وأدار العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وصفات منتحلة للترويج لنشاطه الإجرامي من خلال زعمه بتوفير فرص عمل بالعديد من الدول بكبرى الشركات في مجالات مختلفة بمرتبات مجزية مقابل إيداع مبالغ مالية في محافظ إلكترونية مختلفة للسير في إجراءات السفر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (3 هواتف محمولة "بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.