صور فضائية رصدتها.. عباس شراقي: مياه النيل تصل السد العالي في هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، بدء تدفق مياه النيل الأزرق لتصل السد العالي منتصف أكتوبر.

وكتب "شراقي" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا نصَّ على: يستمر تدفق المياه أعلى الممر الأوسط بنحو 250 مليون م3/يوم، التخزين في سد الروصيرص بالسودان، الذي بدأ منذ انتهاء التخزين الرابع فى 9 سبتمبر الماضى بنحو 24 مليار م3 عند منسوب 625 متر فوق سطح البحر، وإجمالى تخزين 41 مليار م3.

وأضاف: تُظهر الصور الفضائية اليوم 6 أكتوبر 2023 بعد مرور 28 يومًا على انتهاء التخزين الرابع وفتح بوابات سد الروصيرص لتتدفق المياه نحو سد مروى، الذي يصرف المياه لتصل السد العالي مع منتصف الشهر الجاري.

وتابع: رغم هذا التخزين الكبير إلا أن عمل التوربينين ما زالا متوقفين للأسبوع الثالث على التوالى، مع استمرار غلق بوابتي التصريف.

واستطرد: المعاناة مستمرة لكثير من المزارعين على النيل الأزرق نتيجة حجز مياه الفيضان لهذا العام فى سد النهضة الذى تزامن مع نقص معدل الأمطار فى السودان، ومن حق المزارعين فى السودان الذين تضرروا مباشرة جراء التخزين الرابع طلب تعويضات من إثيوبيا مقابل الخسائر الاقتصادية التي لحقت بهم.