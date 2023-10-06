شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يهنئ الدكتور أحمد علوان لفوزه بجائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم" والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الدكتور رضا حجازي حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطوير قدرات المعلمين والارتقاء بأدائهم الذي ينعكس بدوره على رسالتهم السامية في تنشئة وتأسيس الأجيال المتعاقبة من أبنائنا الطلاب، مشيدا بالتمثيل المشرف الذي قدمه الدكتور أحمد علوان خلال الدورة الرابعة لجائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم".
وقد شهدت الدورة الرابعة لجائزة “محمد بن زايد لأفضل معلم” مشاركة ما يقارب 10 آلاف معلِّم، تأهَّل منهم للمرحلة النهائية 25 معلِّماً، ووصل عدد الفائزين المكرَّمين إلى 15 معلِّما.
والجدير بالذكر أن الدكتور أحمد علوان يعد معلما بالمدرسة المصرية الدولية بالمعراج وهي مدرسة حكومية دولية بنظام البكالوريا الدولية.
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