شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1200 حالة إشغال خلال حملة مكبرة فى بولاق الدكرور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي بولاق الدكرور حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات والمحال والمنشآت التجارية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رفع حوالي 1200 حالة إشغال بشوارع طابق الديابة وترعة زنين والمشتل، وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.