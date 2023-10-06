شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحيى حفل الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر على استاد أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيى الفنان محمد رمضان، حفل "وطن واحد" والمقام مساء اليوم، على استاد أسوان، بمناسبة ذكرى مرور 50 سنة، على نصر أكتوبر.

وتفاعل الحضور من الشباب والفتيات مع أغانى الفنان العالمى محمد رمضان والذى حرص على تقديم الحفل على أنها "أقوى حفل فى مصر" مقدما التهنئة للحضور بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

وامتلأ ستاد أسوان الرياضى بالمواطنين رافعين أعلام مصر للاحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر، وتأتى الاحتفالية بعنوان "وطن واحد" وتحت شعار "قوتنا فى وحدتنا".

ويحيى الحفل الفنان محمد رمضان، بالإضافة إلى فرقة بلاك تيما وأيضاً عيسى وأسود، بحضور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وأشرف عطية، محافظ أسوان.