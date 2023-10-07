شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران يستكمل إجراءات الكشف الطبي غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إجراءات الكشف الطبى، غدا السبت، في المجالس الطبية المتخصصة، لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وأعلن "زهران" عزمه الترشح فى انتخابات رئاسة جمهورية 2024، بدعم من الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، وعدد من الأحزاب الأخرى فى مقدمتها حزب العدل.

ودشن فريد زهران حملته الانتخابية فى مؤتمر صحفى، الثلاثاء الماضى 3 أكتوبر، موضحا أن بداية التحرر تأتى بإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، تعكس إرادة الناس.

وحصل "زهران" على تزكيات من أعضاء مجلس النواب، تدعم ترشحه فى انتخابات الرئاسة، حيث تجاوزت عدد التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهو 20 عضوا بمجلس النواب، وشملت التزكيات نواب الحزب المصرى الديمقراطى، ونواب حزب العدل وأحزاب أخرى ومستقلين.