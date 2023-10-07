شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أبطال القوات الجوية: الضربة الأولى دمرت 95% من أهداف العدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء طيار دكتور حسن محمد حسن، أحد أبطال القوات الجوية في حرب أكتوبر، إن الضربة الجوية كان هدفها منع تدخل الطيران الإسرائيلي خلال مرحلة إقامة رؤوس الكباري، ووصول القوات المسلحة المصرية للضفة الشرقية.

وأضاف "حسن" خلال لقائه الخاص في الفيلم الوثائقي "الطريق إلى النصر"، والذي يُعرض عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن القوات الجوية المصرية نجحت في ضربتها بشكل كامل؛ لأنه لم يحدث أي تدخل للعدو حتى صباح اليوم التالي.

وفي السياق، أوضح اللواء الدكتور نصر موسى، أحد أبطال القوات الجوية في حرب أكتوبر، أنه حين ضربت طائرات القوات الجوية 95% من أهداف العدو في سيناء، حدث شلل للقوات الإسرائيلية المتواجدة في سيناء سواء كانت برية أو جوية، وكان هناك حالة ذهول أنه تم العبور بنجاح في 6 ساعات فقط.