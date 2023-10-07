شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق لـ"معكم مني الشاذلي": طول ما مصر بخير نحن بخير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان اللبناني وليد توفيق عن محبته الكبيرة لمصر، وعلاقته الوثيقة بها وبشعبها منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أنه لا يستطيع الغياب عنها لفترات كبيرة.

وأوضح توفيق، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، أنه غاب عن مصر لمدة عامين خلال جائحة كورونا، وكانت فترة صعبة للغاية، قائلا: "لما غبت عن مصر كتير، حوالي سنتين، بسبب ظروف كورونا طبعا لأن مفيش حاجة بعدتني إلا كورونا.. كنت متضايق جدا وعاوز آجي مصر".

أضاف: "كنت بقلب على يوتيوب لقيت لقاء لفريد الأطرش إنه كان غايب عن مصر كتير، وكان مشتاق لمصر بطريقة مش طبيعية لأن هو دمه مصري، وسمعت أغنية بتقول (سنة وسنتين وأنت يا قلبي تقول أنا فين).. فقلت ده اللي أنا عايش فيه دلوقت فلازم أغنيها، وغنتها بالفعل".

واختتم وليد توفيق حديثه قائلا: "يارب ديم مصر وشعب مصر وقادة مصر، وأنا دايما بقولها كشخص عربي ولبناني: طول ما مصر بخير نحن بخير بإذن الله".