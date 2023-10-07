شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة فى المنشآت الصحية بالمنيا.. تطوير 5 مستشفيات وتسليم 26 وحدة صحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حولت مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية، المنشآت الصحية القديمة، إلى صروح طبية، تقدم الخدمة العلاجية للمرضى بمختلف مراكز المحافظة بكفاءة عالية، وتوفير كافة الإمكانيات لها، سواء كانت أعمال التطوير إحلال وتجديد أو إنشاءات جديدة، وذلك بعد الانتهاء من مستشفى سمالوط وملوى ودير مواس، التى تحولت إلى مستشفيات نموذجية.

وتشمل مبادرة حياة كريمة 5 مراكز من الشمال للجنوب، وتضم 192 قرية و757 تابعا لتلك القرى، بتكلفة حوالى 30 مليار جنيه، ومن بين الأعمال الجارية الوحدات الصحية التى تنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتنتشر تلك الوحدات بمختلف القرى، وتم الإنتهاء من 26 وحدة صحية وتسليمها لتدخل الخدمة وتقدم الخدمة العلاجية للمواطنين فى القرى، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة المنيا مستمر ومتواصل، وهناك متابعات متواصلة لتذليل كافة العقبات امام الإنتهاء من تلك المشروعات فى المواعيد الزمنية المحددة.

وأشار إلى إستمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى مطاى بتكلفة 303.9 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 44%، ومستشفى بنى مزار المركزى بتكلفة 376.2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 55 % بالإضافة أعمال الإحلال والإنشاء الجديد لعدد من المستشفيات وذلك ضمن مشروعات حياة كريمة وهى مستشفى العدوة بتكلفة 392.6 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 77 %، واستمرار اعمال الانشاء لمستشفى مغاغة والتى ستخدم 640 ألف و963 نسمة، بنسبة تنفيذ 30 %، ومستشفى ابوقرقاص والتى ستخدم 648 ألف و642 نسمة بنسبة تنفيذ 35%.

فيما أضافت الدكتورة مروة محمد اسماعيل مدير إدرة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة بالمنيا إلى أنه تم إستلام 26 وحدة صحية وذلك بعد الانتهاء من رفع كفاءتها وهى 5 وحدات صحية بقرى مركز ديرمواس فى ابو خلقة، الوجاك، تل بنى عمران، جزيرة تل عمران، نزلة محمود، و9 وحدات بقرى مركز العدوة، الباجور، الساوى، بنى وركان، قصر الرقيب، زاوية برمشا، منشأة حلفا، نزلة رمضان، الاقدام 5، النصر 6، و3 وحدات بقرى مركز ملوى نجع مركب، نزلة تنده، شرموخ، وو9 وحدات بقرى مركز أبو قرقاص ابيوها، السحالة، النويرات، الديابة، الفقاعى، زاوية حاتم، نزلة أسمنت، جوارجى، نزلة جريس وجارى استمرار اعمال التطوير لباقى الوحدات.

الامر لا يتوقف فقط عند الإنشاءات والبناء، بل ايضا نشر الوعى والتثقيف من خلال الندوات التى تقوم بها مديرية الصحة بالمنيا وهذا ما اكده وكيل الوزارة بالمحافظة، أن إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالمنيا قامت بتنفيذ 2360 ندوة للتو عية والتثقيف الصحى و133 لقاء جماهيرى الشهر الماضى عن طريق فرق التثقيف الصحى بجميع الادارات الصحية بمراكز المنيا التسع.

وأوضحت الدكتور ولاء الدين أحمد رجائى مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية بمديرية الصحة بالمنيا، إنه تم تنفيذ 2172 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية و188 ندوة خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن، بالاضافة إلى عقد 133 لقاء جماهيرى وقد وصل عدد الحضور بالندوات إلى 43 الف و727 منهم 13360من الرجال و 28021 من السيدات و2346 من الاطفال وقد تنوعت موضوعات الندوات بين التوعية بالمبادرات الرئاسية والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية والوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية وتنظيم الأسرة والصحة الانجابية وصحة الطفل وموضوعات الصحة العامة.

وقال تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير "حياة كريمة"، للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.



تطوير المستشفيات ضمن حياة كريمة



حياة كريمة تعيد المنشات الصحية الى جمالها