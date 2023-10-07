قوافل بيطرية مجانية وتوفير السلع الغذائية.. حصاد "الزراعة" خلال الأيام الماضية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة في الفترة من ٢٩ سبتمبر وحتى ٥ أكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023، الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 133 مليون دولار، كما واصلت قافلة وزارة الزراعة "سيناء في القلب" أعمالها، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمساهمة في خفض العبء عن كاهل أهالي سيناء، وأطلقت القافلة حملة لطرق أبواب القرى العائدة الى سيناء، كذلك قامت لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بزيارة ميدانية إلى محافظة كفر الشيخ لمتابعة صرف الاسمده خلال الموسم الصيفي وكذلك متابعة الصرف من خلال منظومة كارت الفلاح ومتابعة الاسمده الوارده للجمعيات من خلال منظومة الحكومة.

وانطلقت فعاليات المدرسة الصيفية لطلاب الجامعات في دورتها الخامسة حول مصادر المياه غير التقليدية بمحطة بحوث جنوب سيناء بالتعاون بين مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه ومكتب التايكو التابعين لمركز بحوث الصحراء، كما أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، الأغنام والماعز .

وخلال هذا الأسبوع أيضا انطلقت أعمال القافلة البيطرية المجانية لعلاج ماشية صغار المربين والمزارعين مجانا في قري حياة كريمة و القري الأكثر احتياجًا بمحافظة كفر الشيخ، كما أكد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ان استراتجية الادارة في الفترة الاخيرة تعتمد علي التنبؤ بظهور الآفات وأخذ خطوات استباقية للاستعداد لها ، حيث تقوم لجان الإدارة بتوفير المستلزمات لذلك.

وحصد معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية أربعة جوائز في مسابقة دريم لتشجيع البحث العلمي، وهذه المسابقة في مجال جودة وسلامة الغذاء في مصر لأفضل رسائل الماجستير والدكتوراه؛ الأوراق البحثية؛ والأفكار المبتكرة.

كما واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المنافسة التفتيش على شركات تداول بيض المائدة بمحافظات القليوبية، والجيزة، والمنوفية، والبحيرة، والإسكندرية، لضبط السوق والأسعار.