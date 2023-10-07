شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري ألمانى لـ الوثائقية: جودة الدفاع الجوى المصرى فاجأت الإسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العقيد رالف ثيلي، رئيس الجمعية العسكرية في برلين، المتخصصة في البحوث والدراسات العسكرية الدولية، العنصر الرئيسى فى مواجهة ومهاجمة السادات لإسرائيل هو المفاجأة، وبعد انتهاء عنصر المفاجأة أصبح تحقيق النجاح أكثر صعوبة.

وأضاف رالف ثيلي خلال الحلقة الثانية من "أكتوبر فى عيون العالم" على قناة "الوثائقية" مع الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الأيام الأولى من الحرب تجد أن جودة الدفاع الجوى المصرى وكفائته فاجأتا الإسرائيليين.

ولفت رالف ثيلي إلى أن الإسرائيليين لم يتوقعوا أن يكون المصريين بهذه المهارة والفاعلية، وأنه كان على إسرائيل أن يبتكروا خططا جديدة ومستحدثة للتغلب على هذه المشكلة.

ويجري الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سلسلة الحوارات الخاصة التي تتزامن هذا العام مع اليوبيل الذهبي لحرب السادس من أكتوبر 1973، وتستهدف شرح الحرب المجيدة وتحليلها من منظور عالمي عسكريًّا وإستراتيجيًّا وتاريخيًّا، وتسلط الضوء على عملية الخداع الإستراتيجي المصرية، وخطة العبور، ومراحل تطور الحرب، ومقارنة غرفة العمليات المصرية بغرفة عمليات العدو، وأهم المعارك التي شهدتها الحرب، ومواقف القوى الدولية آنذاك.