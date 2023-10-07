شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تنتهى من تحويل 80% من الخطوط الهوائية إلى أرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركات توزيع الكهرباء انتهت بنسبة تجاوزت الـ80% من تحويل الكابلات الهوائية "الأكثر خطورة" لأرضية بالتنسيق مع المحليات، مضيفا أن هناك بعض المناطق ما زالت يوجد بها خطوط هوائية ولكنها محدودة ولا تمثل أى خطورة على حياة المواطنين ومعظمها في الدلتا سيتم تحويلها فى المرحلة الثانية.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم الانتهاء من تحويل خطوط بطول 1870 كيلو متر وبلغ عدد العمليات 2000 عملية على مستوى الجمهورية، والتى تمثل الخطوط الهوائية الأكثر خطورة على حياة المواطنين، موضحا أن هناك بعض الشركات التي انتهت من هذه الخطة بنسبة 100%.

وقال المصدر إن الـ10 سنوات الماضية شهدت منذ إطلاق خطة تطوير الشبكة القومية للكهرباء أعمال توسعات غير مسبوقة فى شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية منذ عام 2014 بقيمة 190 مليار جنيه.

وتابع المصدر أن إجمالي لوحات التوزيع بلغ حوالي 4117 لوحة، وبلغ إجمالي عدد محولات التوزيع جهد متوسط قرابة 216 ألف محول بسعة إجمالية حوالي 96 ألف ميجافولت أمبير حيث تم تركيب 3945 محول توزيع، وبلغ إجمالي الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض حوالي 566 ألف كيلومتر حيث تم خلال الفترة إنشاء حوالي 9.3 ألف كيلو متر.