شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة البطل أحمد جمال الفقى شهيد سيناء: ندعم الرئيس السيسي لفترة جديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مروة على حبيب، زوجة الشهيد المقدم أحمد جمال الفقى، شهيد تفجير قسم ثالث العريش 2015، أنا شاركت فى الانتخابات السابقة، وهشارك فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها ديسمبر المقبل، وصوتى للرئيس عبد الفتاح السيسى، وربنا يوفقه، وكلنا لازم ننزل نشارك فى الانتخابات الرئاسية، علشان ده تحديد مصير لبلدنا، وعلشان منضيعش اللى الشهداء عملوه، ومنرجعش خطوات كتير للخلف.



زوجة الشهيد الفقى والرئيس السيسى زوجة الشهيد الفقى والرئيس السيسى

أكدت حرم الشهيد الفقى - فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة - وجود تطوير ظاهر فى كل حاجة، تطوير كان لازم يحصل من زمان، شكل البلد أصبح أحسن من زمان، التوجيهات الرئاسية فى كافة المجالات، التطوير فى كل القطاعات، مثل تطوير شبكات الطرق، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يهتم الرئيس السيسى برعاية القرى الأكثر احتياجا، لذلك المبادرة الرئاسية موجهة للمواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، لتوفير حياة كريمة لهذه الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.



الشهيد البطل أحمد جمال الفقى الشهيد البطل أحمد جمال الفقى

وأوضحت مروة على حبيب، زوجة الشهيد المقدم أحمد جمال الفقى، أنه من إنجازات الرئيس السيسى توفير شقق إسكان اجتماعى جديدة فى مختلف محافظات الجمهورية، والإسكان البديل، والعاصمة الإدارية الجديدة، التى ستكون المركز المالى لمصر خلال المرحلة المقبلة، حيث يوجد بها حى المال والأعمال الذى سيضم المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية، وستضم مدينة الفنون والثقافة، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، يعنى بنينا مصر جديدة، زى ما دايما بيقول سيادة الرئيس، مصر أم الدنيا، فعلا مصر أصبحت أم الدنيا و أد الدنيا.



تكريم من الرئيس السيسى لإسم الشهيد أحمد جمال الفقى

أشارت مروة على حبيب زوجة الشهيد المقدم أحمد جمال الفقى قائلة: بشكر سيادة الرئيس لتوجيهه الدائم برعاية أسر الشهداء خاصة أبناء الشهداء، ودايما فاكرهم ودايما فى أى اجتماع أو مؤتمر لسيادته بيذكر الشهداء، وبيقول لولاهم وتضحياتهم مكانتش البلد تقدمت خطوات كتير للأمام، بقول للرئيس شكرا لسيادتك على التطوير فى كافة المجالات فى عهدك منذ 2014 وحتى الآن، شكرا على اهتمامك بالدولة والأطباء والضباط والمدرسين وكافة المهن، وبالتعليم وكافة المجالات، إحنا بندعمك ومستمرين معاك، أنا اتشرفت بمقابلة سيادة الرئيس فى تكريم اسم الشهيد الفقى خلال الاحتفال بعيد الشرطة يناير 2016، وأتمنى أقابل سيادة الرئيس السيسى تانى قريب، ومستمرين معاك وبندعمك دائما.







أسرة الشهيد أحمد جمال الفقى



زوجة الشهيد أحمد جمال الفقى



زوجة الشهيد الفقى والرئيس السيسي



زوجة الشهيد الفقى والرئيس السيسي

شهادة تقدير للشهيد أحمد جمال الفقى



مدرسة الشهيد أحمد جمال الفقى



ملابس الشهيد أحمد جمال الفقى



منزل الشهيد البطل أحمد جمال الفقى



منزل الشهيد البطل أحمد جمال الفقى



منزل الشهيد البطل أحمد جمال الفقى



الشهيد البطل أحمد جمال الفقى