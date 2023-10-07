شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مميزات الدفاية الكهربائية وأنواعها قبل شرائها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن مميزات وأنواع الدفاية الكهربائية لمساعدتهم فى اختيار النوع الأنسب والأقل استهلاكا للكهرباء، وهى كما يلى:
النوع الأول: الدفايات المشعة:
يطلق على تلك الدفايات، دفايات البقعة المعينة، بمعنى أنها تقوم بتدفئة جسم معين، أو مكان معين، لذا هي لا تعتبر اختيارا مثاليا إن كنت تريد تدفئة هواء الغرفة
*مميزات الدفايات المشعة:
1-كفاءتها عالية
2-استهلاك الكهرباء يكون أقل
3- تستخدم طاقة أقل
-عيوب الدفايات المشعة:
1-لا ننصح باستخدامها فى غرف النوم, أو أثناء النوم , لأنها تقوم بحرق الأكسجين وقد تؤدى إلى الاختناق الأماكن التى يمكن استخدام الدفاعات المشعة فيها
ثانيا دفايات الزيت :
1- تعمل بالزيت حيث تقوم الكهرباء بتسخين الزيت الموجود بداخلها وبالتالي تقوم الدفاية بتسخين الهواء الموجود بالغرفة بالكامل
2- تقوم بتدفئة الغرفة بالكامل
3- هادئة لا تصدر أي صوت
4- آمنة واقتصادية
5- تجعل المكان دافئًا لمدة طويلة دون كهرباء
6- تحتاج فترة طويلة حتى تبدأ فى تدفئة المكان حيث أن الزيت يحتاج لبعض الوقت حتى يسخن
ثالثا دفايات السيراميك :
1-هى الأكثر شيوعا ولها العديد من الأشكال والأحجام وهى تعمل بأستخدام ألواح من السيراميك والألومنيوم، وعند توصيل الكهرباء يتم تسخين تلك الألواح ثم تقوم مروحة صغيرة داخل الدفاية بدفع الهواء الساخن.
2- تقوم بتدفئة المكان بسرعة بسبب تسخين الألومنيوم سريعًا
3- سهلة الانتقال من مكان لآخر
4- تستهلك كهرباء عالية
5- أحيانا تصدر صوتا بسبب المروحة داخلها
6- لا تحافظ على درجة حرارة الغرفة لمدة طويلة.
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