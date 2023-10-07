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كل ما تريد معرفته عن مميزات الدفاية الكهربائية وأنواعها قبل شرائها

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القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن مميزات وأنواع الدفاية الكهربائية لمساعدتهم فى اختيار النوع الأنسب والأقل استهلاكا للكهرباء، وهى كما يلى:

 

النوع الأول: الدفايات المشعة:

 

يطلق على تلك الدفايات، دفايات البقعة المعينة، بمعنى أنها تقوم بتدفئة جسم معين، أو مكان معين، لذا هي لا تعتبر اختيارا مثاليا إن كنت تريد تدفئة هواء الغرفة

 

*مميزات الدفايات المشعة:

 

1-كفاءتها عالية

 

2-استهلاك الكهرباء يكون أقل

 

3- تستخدم طاقة أقل

 

-عيوب الدفايات المشعة:

 

1-لا ننصح باستخدامها فى غرف النوم, أو أثناء النوم , لأنها تقوم بحرق الأكسجين وقد تؤدى إلى الاختناق الأماكن التى يمكن استخدام الدفاعات المشعة فيها

 

ثانيا دفايات الزيت :

 

1- تعمل بالزيت حيث تقوم الكهرباء بتسخين الزيت الموجود بداخلها وبالتالي تقوم الدفاية بتسخين الهواء الموجود بالغرفة بالكامل

 

2- تقوم بتدفئة الغرفة بالكامل

 

3- هادئة لا تصدر أي صوت

 

4- آمنة واقتصادية

 

5- تجعل المكان دافئًا لمدة طويلة دون كهرباء

 

6- تحتاج فترة طويلة حتى تبدأ فى تدفئة المكان حيث أن الزيت يحتاج لبعض الوقت حتى يسخن

 

ثالثا دفايات السيراميك :

 

1-هى الأكثر شيوعا ولها العديد من الأشكال والأحجام وهى تعمل بأستخدام ألواح من السيراميك والألومنيوم، وعند توصيل الكهرباء يتم تسخين تلك الألواح ثم تقوم مروحة صغيرة داخل الدفاية بدفع الهواء الساخن.

 

2- تقوم بتدفئة المكان بسرعة بسبب تسخين الألومنيوم سريعًا

 

3- سهلة الانتقال من مكان لآخر

 

4- تستهلك كهرباء عالية

 

5- أحيانا تصدر صوتا بسبب المروحة داخلها

 

6- لا تحافظ على درجة حرارة الغرفة لمدة طويلة.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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