شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مميزات الدفاية الكهربائية وأنواعها قبل شرائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن مميزات وأنواع الدفاية الكهربائية لمساعدتهم فى اختيار النوع الأنسب والأقل استهلاكا للكهرباء، وهى كما يلى: النوع الأول: الدفايات المشعة: يطلق على تلك الدفايات، دفايات البقعة المعينة، بمعنى أنها تقوم بتدفئة جسم معين، أو مكان معين، لذا هي لا تعتبر اختيارا مثاليا إن كنت تريد تدفئة هواء الغرفة *مميزات الدفايات المشعة: 1-كفاءتها عالية 2-استهلاك الكهرباء يكون أقل 3- تستخدم طاقة أقل -عيوب الدفايات المشعة: 1-لا ننصح باستخدامها فى غرف النوم, أو أثناء النوم , لأنها تقوم بحرق الأكسجين وقد تؤدى إلى الاختناق الأماكن التى يمكن استخدام الدفاعات المشعة فيها ثانيا دفايات الزيت : 1- تعمل بالزيت حيث تقوم الكهرباء بتسخين الزيت الموجود بداخلها وبالتالي تقوم الدفاية بتسخين الهواء الموجود بالغرفة بالكامل 2- تقوم بتدفئة الغرفة بالكامل 3- هادئة لا تصدر أي صوت 4- آمنة واقتصادية 5- تجعل المكان دافئًا لمدة طويلة دون كهرباء 6- تحتاج فترة طويلة حتى تبدأ فى تدفئة المكان حيث أن الزيت يحتاج لبعض الوقت حتى يسخن ثالثا دفايات السيراميك : 1-هى الأكثر شيوعا ولها العديد من الأشكال والأحجام وهى تعمل بأستخدام ألواح من السيراميك والألومنيوم، وعند توصيل الكهرباء يتم تسخين تلك الألواح ثم تقوم مروحة صغيرة داخل الدفاية بدفع الهواء الساخن. 2- تقوم بتدفئة المكان بسرعة بسبب تسخين الألومنيوم سريعًا 3- سهلة الانتقال من مكان لآخر 4- تستهلك كهرباء عالية 5- أحيانا تصدر صوتا بسبب المروحة داخلها 6- لا تحافظ على درجة حرارة الغرفة لمدة طويلة.

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