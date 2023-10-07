شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: قريبا بدء المرحلة الرابعة لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وازرة البيئة، أنه جارى الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية 2023 ولمدة خمس سنوات بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 250 مليون يورو، حيث يعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى واحدا من أهم وأبرز المشروعات وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة

وأوضحت وزارة البيئة في تقريرها الصادر ضمن كتيب حكاية وطن أن برنامج التحكم في التلوث الصناعى، بدأ تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج منذ عام 1997، وتم مدها لثلاث مراحل متتالية بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 300 مليون يورو، و يهدف الى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج.

ويقدم برنامج التحكم في التلوث الصناعى الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة سواء قرض ميسر و منحة 20% من قيمة المشروع، وتؤدى المنحة التي تحصل عليها المنشات الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل

جدير بالذكرأنه بلغت عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 121 محطة رصد على مستوى الجمهورية، كما وصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى 94 منشأة بعدد 469 نقطة رصد وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.، إضافة الى زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 40 محطة رصد