شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: قريبا بدء المرحلة الرابعة لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وازرة البيئة، أنه جارى الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية 2023 ولمدة خمس سنوات بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 250 مليون يورو، حيث يعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى واحدا من أهم وأبرز المشروعات وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة
جدير بالذكرأنه بلغت عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 121 محطة رصد على مستوى الجمهورية، كما وصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى 94 منشأة بعدد 469 نقطة رصد وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.، إضافة الى زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 40 محطة رصد
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