شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد منظومة تحديث أنظمة الإشارات بالسكة الحديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
ويتكون المشروع من (15 برج رئيسى و 24 برج ثانوى و 86 مزلقان )، حيث يتحكم برج ديروط بأسيوط فى 66 سيمافور ضوئى و8 مزلقان يعمل أتوماتيكيا و 16 موتور تحويلة و 119 تراك كهربى، مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى ملوى و ديروط .
وعملت وزارة النقل على تحديث نظم الإشارات واستبدال النظام الميكانيكى، بآخر إلكترونى حديث، مما يؤدى إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات والمساهمة فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات و زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.
وتحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة
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