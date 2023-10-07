شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: 1482 شركة مرخصة لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ولإحكام الرقابة والإشراف على الشركات، أجرت وزارة العمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برنامج تدريبىى " نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا THAMM" ، لتعزيز قدرات المفتشين الميدانيين فى تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة خلال رقابتها على شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل، حيث تم إطلاع المفتشين على الإجراءات وقوائم المراجعة المتعلقة بإصدار التراخيص لشركات إلحاق العمالة والرقابة عليه.
فى حال إخلال الشركات بأحد شروط الترخيص، وفقا لنص القانون، الذى حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه-نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل -،أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص، كما يمكن للوزير وقف نشاط الشركة إذا ثبت أو تم التأكد من المخالفات.
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