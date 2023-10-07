رياح مثيرة للأتربة.. ظواهر جوية مسيطرة على طقس 6 أيام مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس للأيام الـ6 المقبلة، بداية من غدٍ السبت الموافق ٧ أكتوبر، إلى الخميس الموافق ١٢ أكتوبر، على جميع أنحاء البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي لها: يسود اليوم السبت طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

كما توقعت الهيئة أن يكون طقس اليوم، معتدلًا على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع خبراء الهيئة أن يسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

طقس السبت

تتكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري قد تكون كثيفة أحياناً على وسط سيناء ومدن القناة.

وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (20% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الأحد

تسقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (20-30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد إلى مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الاثنين

يسود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

الطقس من الثلاثاء إلى الخميس

تشهد الأيام من الثلاثاء إلى الخميس نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.