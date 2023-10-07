شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف خريطة أقسام علاج الحروق بالمجان بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر
وقال : تم تدريب الفرق الطبية التي تعمل في أقسام الحروق علي أفضل طرق العلاج وأهمية الدعم النفسي للمرضي وذلك بعقد دورات تدريبية بمشاركة أساتذة أقسام الحروق والتجميل بجامعات الإسكندرية - أسيوط - الأزهر - المنيا - قناة السويس - عين شمس - المنصورة - المنوفية ) السموم .
ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، أن المستشفيات المدرج بها أقسام الحروق على مستوى المحافظات هي (المنيرة العام- شبرا العام- السلام التخصصي – الشيخ زايد آل نهيان – أحمد ماهر التعليمي – المطرية التعليمي – الحوامدية العام – إمبابة العام – أم المصريين العام – أبوقير المركزي – رأس التين العام – الجمهورية العام – حوش عيسى المركزي – رشيد المركزي – إيتاي البارود المركزي – كفر الدوار العام – منوف العام – اشمون العام – مطروح العام – زفته العام – كفر الزيات العام – كفر الشيخ العام – العبور للتأمين الصحي – فاقوس المركزي – بلبيس المركزي – أبو حماد المركزي – ههيا المركزي – السنبلاوين العام – ميت غمرالمركزي – المنزلة المركزي – المنصورة الجديدة – كفر سعد المركزي – دمياط التخصصي – المجمع الطبي بالإسماعلية – السويس العام – الفيوم العام – بني سويف التخصصي – مغاغة المركزي – المنيا العام – ملوي التخصصي – أسيوط العام – الإيمان العام – ديروط العام – القوصية المركزي – أبوتيج النموذجي – الغردقة العام – سوهاج العام – اخميم المركزي – قنا العام – الأقصر الدولي).
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