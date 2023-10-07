تعرف على الجدول الزمني الكامل للانتخابات الرئاسية

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 الجدول الزمني الكامل للانتخابات الرئاسية وفقا لما تم الإعلان عنه بالمؤتمر الصحفي .

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.