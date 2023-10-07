شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية وطن.. 179 مشروعا لمواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن كتيب حكاية وطن، ملامح تطور القطاعى البيئي في مصر على مدار 9 سنوات مضت، وأكد الكتيب أن وزارة البيئة، نفذت حوالى 179 مشروعا في مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، وتحسين نوعية الهواء والمياه، والتحكم في التلوث الصناعي، حماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، مشيرا إلى زيادة موارد صندوق حماية البيئة بنسبة 1600%. 2242%.

- وأكد الكتيب أنه من ضمن إنجازات وزارة البيئة في القطاع البيئي، البدء في التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة، وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى، إضافة الى البدء في تنفيذ "مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بتمويل قدره (200 مليون دولار) بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء، وإنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبوزعبل، علاوة على دعم تجربة النقل الكهربائي في القطاع العام والبنية التحتية له، بالإضافة إلى توفير منحة بقيمة (9 مليون دولار) من مرفق البيئة العالمية GEF لدعم مكون الرعاية الصحية.

أما في مجال الحد من تلوث الهواء وتحسين نوعية الهواء اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات والتدابير ومنها النجاح المحقق فى منظومة إدارة المخلفات الزراعية (قش الأرز)، خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة والعمل على تشجيع الاستثمار في عمليات جمع وكبس قش الأرز بهدف تجنب حرق المخلفات الزراعية وتحقيق وتعظيم القيمة الاقتصادية من استغلالها، حيث تم القضاء على ظاهرة السحابة السوداء وبلغت نسبة الجمع والكبس للمخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال موسم السحابة السوداء إلى 99% من إجمالى الكميات المنزرعة، جنبت مصر 159 طن من ملوثات الهواء.