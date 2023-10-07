شكرا لقرائتكم خبر عن 78 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مخالفات السرعة الزائدة والسير بدون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات المرور لضبط مخالفات السرعة الزائدة والسير بدون ترخيص؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات المرور لضبط مخالفات السرعة الزائدة والسير بدون ترخيص. وأيد 78% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور لضبط مخالفات السرعة الزائدة والسير بدون ترخيص، بينما عارض 22% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور لضبط مخالفات السرعة الزائدة والسير بدون ترخيص.

نتيجة الاستطلاع

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