شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار منزل من طابقين بقرية شطورة فى سوهاج دون إصابات بشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قرية شطورة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، حدوث انهيار لمنزل مكون من طابقين مبني بالطوب الأحمر والجير ومسقوف بالخرسانة علي مساحة 100 متر تقريبا مأهول بالسكان دون حدوث إصابات بين قاطنيه.

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بحدوث انهيار لمنزل بناحية قرية شطوره دائرة مركز شرطة طهطا دون حدوث إصابات بشرية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضبط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بورود بلاغ من النجدة يفيد بحدوث انهيار بمنزل بناحية شطورة دائرة المركز دون مصابين، وبالفحص تبين انهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب الأحمر والجير ومسقوف بالخرسانة علي مساحة 100 متر ملك المدعوة بخيته م ا م 70 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية مأهول بالسكان لم ينجم عن ذلك ثمة إصابات وبسؤال مالكة المنزل قررت بمضمون ما سبق وعللت سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تلولت التحقيق في الواقعة.