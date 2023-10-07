غدا.. فريد زهران يستكمل إجراءات الكشف الطبي بمستشفى العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تأجيل استكمال الكشف الطبي إلى غدٍ الأحد.

وقالت الحملة، في بيان مقتضب، قبل قليل، إنه تم تأجيل الكشف إلى غدٍ الأحد الساعة 10 صباحا في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 مستشفيات لإتمام إجراءات الكشف الطبي وهي: مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة ومستشفى الشيخ زايد التخصصي ومعهد ناصر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، حددت قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة.

وقالت الهيئة في قرارها رقم 9 لسنة 2023، إن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تعد تقريرًا طبيًا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بيانًا ما إذا كان طالب الترشح مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.

ويشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمنى، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمنًا.

ومن المقرر أن يتقدم طالب الترشح بطلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه إلى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر، في موعد أقصاه الأربعاء 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يتم مناظرة نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية وتوقيع الكشف الطبي على طالب الترشح من خلال 4 لجان، هي:

- لجنة أمراض عصبية ومخ وأعصاب.

- لجنة أمراض باطنة وقلب.

- لجنة الجراحة.

- لجنة الرمد.